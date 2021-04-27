Петербург и Ленобласть сформируют единую депутатскую коалицию в Госдуме

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут в новой Госдуме единую группу депутатов. Коалиция будет отстаивать интересы всего региона.

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут в новой Госдуме единую группу депутатов. Коалиция будет отстаивать интересы всего региона.

Формирование единой группы анонсировал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Новый этап координации властей города и области намерены завершить по итогам предстоящих выборов в Госдуму.

Санкт-Петербург и Ленобласть развивают совместные проекты, для реализации которых нужна поддержка федерального уровня. Речь идет о продлении одной из веток метро в регион до Кудрово и развитии железнодорожной транспортной системы агломерации.

Недавно Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов, в которые россияне хотят отправиться в командировку. Об этом информирует сайт 360tv.ru.