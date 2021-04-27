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11:32   27 Апреля 2021
Происшествия

Сторож арестован на два месяца по делу об убийстве главы УФСИН Забайкалья

Сторож арестован на два месяца по делу об убийстве главы УФСИН Забайкалья

Суд Читы взял под арест 62-летнего сторожа, которого обвиняют в убийстве двух человек из охотничьего ружья. Одним из них стал начальник УФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.

Мужчине предъявили обвинение по пунктам "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений). Он будет находиться под стражей два месяца.

Установлено, что в день совершения преступления мужчина был пьян и начал стрелять в людей без причин. Выстрелы производились из охотничьего ружья. Один из пострадавших погиб на месте, второй — по пути в больницу.

Шихова и еще одного мужчину застрелили в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину, который работал сторожем. Задержанный частично признался в преступлении.

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