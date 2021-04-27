Сторож арестован на два месяца по делу об убийстве главы УФСИН Забайкалья

Суд Читы взял под арест 62-летнего сторожа, которого обвиняют в убийстве двух человек из охотничьего ружья. Одним из них стал начальник УФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.

Суд Читы взял под арест 62-летнего сторожа, которого обвиняют в убийстве двух человек из охотничьего ружья. Одним из них стал начальник УФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.

Мужчине предъявили обвинение по пунктам "а, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений). Он будет находиться под стражей два месяца.

Установлено, что в день совершения преступления мужчина был пьян и начал стрелять в людей без причин. Выстрелы производились из охотничьего ружья. Один из пострадавших погиб на месте, второй — по пути в больницу.

Шихова и еще одного мужчину застрелили в охотничьем хозяйстве 24 апреля. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину, который работал сторожем. Задержанный частично признался в преступлении.