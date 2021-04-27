Шойгу назвал деятельность США и НАТО главной причиной военных угроз в Европе

Существенная эскалация военной напряженности в Европе обусловлена активностью США и других стран НАТО вблизи границ РФ.

Существенная эскалация военной напряженности в Европе обусловлена активностью США и других стран НАТО вблизи границ РФ.

Об этом сообщил руководитель российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего выступления на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, которое проходит в столице Таджикистана.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия", — отметил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, Россия предпринимает все необходимые шаги для симметричного ответа на угрозы и вызовы, связанные с опасной деятельностью Альянса в Европе.