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11:31   27 Апреля 2021
Армия

Шойгу назвал деятельность США и НАТО главной причиной военных угроз в Европе

Шойгу назвал деятельность США и НАТО главной причиной военных угроз в Европе

Существенная эскалация военной напряженности в Европе обусловлена активностью США и других стран НАТО вблизи границ РФ.

Об этом сообщил руководитель российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего выступления на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, которое проходит в столице Таджикистана.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия", — отметил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, Россия предпринимает все необходимые шаги для симметричного ответа на угрозы и вызовы, связанные с опасной деятельностью Альянса в Европе.

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#европа #нато #шойгу

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