11:26 27 Апреля 2021Происшествия
Спасатели эвакуируют здание МВД в Праге из-за угрозы взрыва
Представители чешского ведомства сообщили о поступившей с анонимного адреса угрозе взрыва.
Представители чешского ведомства сообщили о поступившей с анонимного адреса угрозе взрыва.
В отделении министерства внутренних дел в Праге началась эвакуация людей. Сотрудников ведомства выводят из здания в связи с анонимной угрозой подрыва, сообщила пресс-служба МВД на своей официальной странице в Twitter.
Сотрудники спецслужб предпринимают все необходимые меры безопасности. Информации о пострадавших не поступало. Остальные подробности происшествия пока не раскрываются.