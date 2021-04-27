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11:26   27 Апреля 2021
Происшествия

Спасатели эвакуируют здание МВД в Праге из-за угрозы взрыва

Спасатели эвакуируют здание МВД в Праге из-за угрозы взрыва

Представители чешского ведомства сообщили о поступившей с анонимного адреса угрозе взрыва.

В отделении министерства внутренних дел в Праге началась эвакуация людей. Сотрудников ведомства выводят из здания в связи с анонимной угрозой подрыва, сообщила пресс-служба МВД на своей официальной странице в Twitter.

Сотрудники спецслужб предпринимают все необходимые меры безопасности. Информации о пострадавших не поступало. Остальные подробности происшествия пока не раскрываются.

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#взрыв #мвд #эвакуация #прага

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