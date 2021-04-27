Минобрнауки РФ готовит приказ о дополнительных каникулах для студентов

Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы этой весной.

Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы этой весной.

Речь идет о периоде с 1 по 10 мая. Соответствующее постановление уже готовится в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Сейчас ведомство уточняет формулировку для издания приказа, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев в интервью ТАСС.

Вероятнее всего, каникулы объявят точно так же, как во время нерабочих дней в 2020-м году, отметил он. Окончательно это будет решаться указом ректора и обновленным графиком учебного процесса, заключил Афанасьев.

Президент России Владимир Путин 23 апреля отреагировал на обращение Роспотребнадзора. Представители ведомства попросили главу государства сделать дни с 4 по 7 мая выходными. Российский лидер положительно ответил на просьбу.