Онищенко назвал условие, при котором Бразилия снова разрешит «Спутник V»

Депутат Госдумы призвал экспертов к консультациям после того, как бразильский регулятор вдруг отказал в закупках российской вакцины.

Бразилия, в которой коронавирусом ежедневно заболевают по несколько десятков тысяч человек, осталась без вакцины. Не так давно западные информационные агентства сообщали, что южноамериканская страна стоит на пороге «COVID-коллапса» и полного краха системы здравоохранения.

Надежда была на российский «Спутник V», который власти и даже руководства некоторых местных штатов хотели закупать в больших количествах. В марте Фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал контракт с бразильским Минздравом на поставку 10 миллионов доз вакцины в апреле, мае и июне (400 тысяч доз, 2 миллиона и 7,6 миллиона доз соответственно).

При этом первый замглавы министерства здравоохранения Элсио Франко уточнил, что вакцину пока не одобрили специалисты Anvisa — Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Для экстренного использования «Спутник V» нужно получить их разрешение.

Однако в понедельник, 26 апреля, бразильский регулятор официально отказался от импорта российской вакцины от коронавируса. Агентство Reuters сообщает, что правление Anvisa, состоящее всего из пяти человек, высказалось против поставок «Спутника V» в страну. Эксперты сослались на «серьезные дефекты» и «неотъемлемые риски», которыми якобы сопровождается лечение. Доказательств эффективности препарата, по мнению регулятора, пока нет.

Менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густав Мендес главной проблемой назвал аденовирус (его искусственно помещают в состав вакцины, чтобы на его примере организм умел определять угрозы в будущем), который способен размножаться в теле носителя. Примечательно, что еще в начале этого года ученые из исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи утверждали прямо противоположное: замдиректор НИИ Денис Логунов рассказывал о неспособности аденовируса множиться.

«Недостаточную эффективность» препарата тоже можно поставить под сомнение. Авторитетный научный журнал Lancet, на который в самом начале пандемии ссылались правительства большинства стран, оценил эффективность вакцины в 91,6%, а власти 60 стран мира одобрили применение «Спутника V» у себя. Российские ученые и вовсе заявили о 97% эффективности препарата.

Доктор медицинских наук РФ, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко отказ бразильского регулятора от российской вакцины назвал «рабочим процессом». Парламентарий посоветовал чиновникам из РФПИ провести консультации с учеными из центра имени Н. Ф. Гамалеи, чтобы уточнить необходимые данные по аденовирусу.

«Я думаю, что сейчас не нужно делать из этого сенсацию, это рабочий процесс. Нужно, чтобы Фонд прямых инвестиций, так как он представляет эту вакцину на зарубежных площадках, организовал дополнительные консультации с нашими специалистами и получил от них необходимые разъяснения. На данном этапе я это воспринимаю, как некий момент, который нужно дополнительно проработать, вот и все», — заявил Онищенко.

Ранее власти сразу нескольких бразильских штатов изъявили желание дополнительно приобрести «Спутник V» сверх госзаказа и даже выразили готовность оплатить сделку из собственных бюджетов. Так, губернатор штата Баия Руи Коста пожелал купить шесть миллионов доз российской вакцины, власти Белу-Оризонти и Бетина (города в штате Минас-Жерайс) – четыре и полтора миллиона доз соответственно.

По состоянию на 27 апреля 2021 года в Бразилии зафиксировано больше 14 миллионов случаев заболевания COVID-19. Четверть всех смертей от коронавируса в мире приходится на Бразилию.