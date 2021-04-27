Французские генералы предупредили Макрона о грядущей расовой войне

Обращение к президенту страны подписали более тысячи французских военных офицеров различного ранга.

Около 20 французских отставных генералов и более 1000 офицеров различного ранга, которые заявляют, что они больше не могут оставаться «равнодушными», отправили президенту Франции Эммануэлю Макрону публичное письмо. В обращении сообщается, что само существование страны находится под угрозой. Главной причиной бедственного положения республики, по их мнению, стала, так называемая, политика «антирасизма», исламизм, банды и анклавы иммигрантов.

«Опасность нарастает, насилие растет день ото дня. Кто бы мог предположить десять лет назад, что профессора однажды обезглавят, когда он покинет колледж?» — вопрошается в письме.

Они обвиняют правительство в том, что оно остается пассивным и использует свои силы для подавления французского народа, который находится в отчаянии. Военные предупреждают, что если ничего не будет сделано, то страна в скором времени погрузится в полномасштабную гражданскую войну, которая приведет к массовой гибели людей.

В письме утверждается, что «исламизм» во Франции создает районы, «где законы республики не применяются». Также офицеры отчитали власть имущих за «виноватое молчание» и использование полиции в качестве «козла отпущения» при разгоне акций «желтых жилетов».

«Каждый француз, независимо от его веры или неверия, везде во Франции должен чувствовать себя как дома», — указано в письме.

В заключение обращения военные призвали правительство к срочным мерам, заявив, что готовы служить «любому, кто будет защищать интересы французской нации», намекнув таким образом, что Макрон не является подлинным защитником интересов свободного государства.

Стоит отметить, что среди подписавшихся есть и генерал Кристиан Пикемаль, который неоднократно выступал против политики мультикультурализма, а также возглавлявший в прошлом Иностранный легион — авторитетное французское армейское подразделение, состоящее из иностранных наемников.

Своим взглядом на сложную ситуацию во Франции поделился с «Политикой Сегодня» Кирилл Кирюшкин — один из основателей консервативного интернет-сообщества 1337const. Он считает, что Макрону стоит разобраться в свои намереньях и планах, так как его действия весьма противоречивы: с одной стороны — массовый допуск в страну мигрантов с иной культурой, а с другой — издевательство над этой культурой.

«В начале они запускают в свою страну миллионы людей другой культуры, в том числе и радикально настроенных, а потом всячески поощряют высмеивание и издевательство над этой культурой. Как пример, неоднократные ситуации с пророком Мухамедом и карикатурами на него, все это поддерживалось Макроном, который называет это "свободой слова". Цену этой свободы мы уже видели — это теракты, отрезанные головы и погромы», — рассказывает Кирюшкин.

Консерватор считает, что полумеры Макрона, наоборот, только злят мусульман Франции, заставляя их радикализироваться.

«В таких ситуациях, конечно же, лучший выход — это "рейдить" мечети и анонсировать законы, которые дискриминируют людей этой религии, тем самым заставляя их еще больше радикализироваться. Не можешь обеспечить безопасность своих граждан, не можешь предотвращать погромы — не пускай мигрантов, а раз пустил их в таких количествах, то будь любезен быть политкорректным», — считает Кирюшкин.

Также Кирюшкин сравнил сложившуюся ситуацию с миграционной политикой в России, где подчеркнул трудолюбие мигрантов с СНГ, а также строгость российского закона, который не особо церемонится с произволом гастарбайтеров.

«Вы можете себе представить такое в Москве? Где тоже полно мигрантов, но ситуация совершенно иная. Во-первых, у нас трудовые мигранты, а не беженцы-бездельники сидящие на пособиях. Во-вторых, за любой погром сразу будут упакованы и отправлены на родину», — объяснил Кирюшкин.

В заключении эксперт заявил, что расовая война никак не поможет Франции, так как миллионы озлобленных мигрантов не будут сидеть сложа руки и принесут французам еще больше проблем. Решение, по его мнению, только одно: «серьезно заняться политикой интеграции и начать "за базаром следить"».

«Расовая гражданская война ничем не поможет в данной ситуации, а лишь усугубит положение дел. <...> Да и заокеанский хозяин [США – прим. ред.] никогда не даст французам развязать войну в самом центре Европы. У Франции только один выход — серьезно заняться политикой интеграции и начать за базаром следить», — считает Кирюшкин.

Ранее ученый, историк, режиссер и актер Евгений Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган.