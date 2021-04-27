Монтян: Россия показала Украине, что готова идти до конца

Украина и ее западные партнеры испугались вступать в прямое столкновение с российским Вооруженными силами, поэтому ВСУ так и не перешли в наступление в Донбассе.

Украина и ее западные партнеры испугались вступать в прямое столкновение с российским Вооруженными силами, поэтому ВСУ так и не перешли в наступление в Донбассе.

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитНавигатор» высказала украинский общественный деятель, юрист и правовед Татьяна Монтян.

«Россия показала, что готова идти до конца, если ее слишком уж достанут. То есть, показала, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», — объяснила адвокат. — Вот этот «бронепоезд» и показали. И «коллективный Запад» попустился, по крайней мере, видимо»

А Украина, которая сначала демонстрировала готовность к боевым действиям, тут же решила показать, что она пока наступать не собирается. И это решение было принято после того, как в Киеве поняли, что если пойдут в наступление, то могут потерять страну, потому что Россия в ответ может дойти до Закарпатья.

Напомним, ранее читатели канадского издания Globe and Mail возмутились из-за двойных стандартов Запада, обвиняющего Россию, проводившую военные учения на своей территории, в эскалации ситуации на украинской границе, и не заметившего то, как Киев на протяжении долгого времени готовился нанести удар по республикам Донбасса и стягивал в зону конфликта запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения.