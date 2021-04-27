Достройка «Северного потока — 2» началась в водах Дании

Трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщила компания-оператора проекта Nord Stream 2 AG во вторник, 27 апреля.

Трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщила компания-оператора проекта Nord Stream 2 AG во вторник, 27 апреля.

Укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна». Она приступила к этим работам ранее.

На днях заместитель председателя правительства РФ Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет полностью достроен. В апреле канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает строительство «СП-2», несмотря на мнения других стран, входящих в состав Евросоюза.

«Северный поток— 2» — проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, Финляндии, Швеции и РФ. Две его нитки должны обеспечить мощность в 55 миллиардов кубометров газа в год.