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10:40   27 Апреля 2021
Происшествия

Неизвестные в Красноярске залили уксусом коляску младенца

Неизвестные в Красноярске залили уксусом коляску младенца

Детали необычного инцидента устанавливают полицейские. Злоумышленники налили в стоявшую в подъезде коляску с пятимесячным ребенком уксус.

Красноярское МВД сообщает, что прибывшие на место происшествия врачи осмотрели мальчика, его жизни ничего не угрожает. По словам матери ребенка, уксус могли налить ее соседи по лестничной площадке.

В настоящее время по данному факту назначена проверка. По ее результатам правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее полиция Петербурга начала проверку по факту инцидента с двухлетним мальчиком. Ребенок вылил на себя кипяток, его госпитализировали с ожогами, сообщал ФАН.

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