Разработчик "Спутника V" связал с политикой задержку одобрения вакцины в Бразилии

Задержка одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" бразильским регулятором Anvisa имеет политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Задержка одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" бразильским регулятором Anvisa имеет политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины Центра им. Гамалеи до предоставления "недостающих сведений".

"Задержка одобрения "Спутника V" со стороны Anvisa, к сожалению, <...> не имеет ничего общего с доступом к информации или наукой", — говорится в публикации.

Os atrasos da Anvisa na aprovação do Sputnik V são, infelizmente, de natureza política e não têm nada a ver com acesso à informação ou ciência. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 27, 2021

В начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца для принятия решения по импорту "Спутника V", в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. Регулятор в ответ попросил предоставить ему больше времени на это решение "для сбора данных об эффективности и безопасности препарата".

Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее одобрила коммерческое производство российской вакцины в стране.