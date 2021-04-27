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10:19   27 Апреля 2021
Общество

Разработчик "Спутника V" связал с политикой задержку одобрения вакцины в Бразилии

Разработчик "Спутника V" связал с политикой задержку одобрения вакцины в Бразилии

Задержка одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" бразильским регулятором Anvisa имеет политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины Центра им. Гамалеи до предоставления "недостающих сведений".

"Задержка одобрения "Спутника V" со стороны Anvisa, к сожалению, <...> не имеет ничего общего с доступом к информации или наукой", — говорится в публикации.

В начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца для принятия решения по импорту "Спутника V", в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. Регулятор в ответ попросил предоставить ему больше времени на это решение "для сбора данных об эффективности и безопасности препарата".

Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее одобрила коммерческое производство российской вакцины в стране.

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#бразилия #вакцина #Спутник V

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