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10:18   27 Апреля 2021
Политика

Депутаты Европарламента призвали исключить Россию из SWIFT

Депутаты Европарламента призвали исключить Россию из SWIFT

Европейская народная партия (ЕРР) выступила за исключение России из системы международных платежей SWIFT. Об этом представитель политсилы заявил на брифинге в Брюсселе.

Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции также призвали расширить санкции в отношении Москвы. По словам представителя ЕРР, предполагаемые ограничения могут включать запреты на поездки.

Пленарная сессия Европейского парламента началась 26 апреля. Участники заседаний планируют провести дебаты по отношениям с Россией и принять соответствующую резолюцию.

Ранее сайт 360tv.ru писал, что МИД РФ раскрыл план действий в случае отключения от SWIFT.

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#европарламент #swift #европейская народная партия

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