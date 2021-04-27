Депутаты Европарламента призвали исключить Россию из SWIFT

Европейская народная партия (ЕРР) выступила за исключение России из системы международных платежей SWIFT. Об этом представитель политсилы заявил на брифинге в Брюсселе.

Европейская народная партия (ЕРР) выступила за исключение России из системы международных платежей SWIFT. Об этом представитель политсилы заявил на брифинге в Брюсселе.

Депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции также призвали расширить санкции в отношении Москвы. По словам представителя ЕРР, предполагаемые ограничения могут включать запреты на поездки.

Пленарная сессия Европейского парламента началась 26 апреля. Участники заседаний планируют провести дебаты по отношениям с Россией и принять соответствующую резолюцию.

Ранее сайт 360tv.ru писал, что МИД РФ раскрыл план действий в случае отключения от SWIFT.