Журналисты Sohu рассказали о неприятном сюрпризе для США в скандале с Чехией

Заявление чешского лидера о происшествии во Врбетице в 2014 году стало неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Заявление чешского лидера о происшествии во Врбетице в 2014 году стало неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Чешский президент Милош Земан на фоне дипломатического скандала с Россией заявил, что причиной взрывов на складах во Врбетице может быть не "причастность" Москвы, а неосторожность персонала.

"Это замаскированное предупреждение для всех стран: не делайте дерзких шагов, чтобы угодить США и не бросайтесь голословными обвинениями в адрес России", — считают авторы материала Sohu.

Китайские журналисты отметили, что если подобные ситуации станут повторяться, то Москва будет реагировать жестко и решительно, пишет "ПолитРоссия".

Как стало известно ранее, чешские депутаты обвинили президента Земана в разглашении гостайны, передает сайт 360tv.ru.