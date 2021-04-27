Минпросвещения РФ нашло учебник истории с неполной информацией о Сталинградской битве

Министерство просвещения России нашло учебник истории, в котором не вполне отражены данные о Сталинградской битве.

Министерство просвещения России нашло учебник истории, в котором не вполне отражены данные о Сталинградской битве.

Учебник не используется в школах, но применяется в некоторых колледжах, сообщили в пресс-службе ведомства. Президент России РФ Владимир Путин ранее выступил с посланием Федеральному собранию в ходе которого заявил, что его удивили современные учебники истории с неполным содержанием сведений о Сталинградской битве. Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что учебники будут проверены.

Министерство провело масштабную проверку используемой в образовательном процессе литературы. В школьных учебниках федерального перечня нет существовавших в старых изданиях искажений и ошибок. Однако одна из книг, используемая в ряде колледжей, слабо отражает события Сталинградской битвы, говорится в сообщении.