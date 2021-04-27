Япония продолжит вести «упорные» переговоры с Россией по Южным Курилам

Япония намерена и дальше бороться за признание южных Курильских островов своими. Об этом говорится в опубликованной японским МИД «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Япония намерена и дальше бороться за признание южных Курильских островов своими. Об этом говорится в опубликованной японским МИД «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Ведомство будет продолжать «упорные переговоры» с Москвой по вопросу Южных Курил. Токио при этом намерен заключить мирный договор с РФ на основе своей базовой позиции.

По итогам Второй мировой войны между Россией и Японией не был заключен мирный договор. Основное препятствие для его подписания — нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет их своими «северными территориями». Москва же уверена, что суверенитет над островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Еще до принятия поправок к статье Конституции РФ «О федеральных территориях и недопустимости отчуждения территорий», президент РФ Владимир Путин предлагал экс-премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор «без предварительных условий», но японская сторона не согласилась.

В марте 2021 года премьер Японии Есихидэ Суга пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить эту проблему путем диалога. В том же месяце представитель Кремля Дмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов.