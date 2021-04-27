На Украине подросток несколько дней жил с трупами убитых им родителей и брата

Мальчик поссорился с родителями и убил их, после этого он зарезал еще и восьмилетнего брата. Когда полиция стала искать его родителей — подросток сбежал.

Мальчик поссорился с родителями и убил их, после этого он зарезал еще и восьмилетнего брата. Когда полиция стала искать его родителей — подросток сбежал.

Правоохранители задержали в Киеве 16-летнего юношу, которого подозревают в убийстве родителей и восьмилетнего брата.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что несколько дней не может дозвониться до сына, который проживает вместе со своей супругой и детьми. Полицейские прибыли туда, вскрыли квартиру и нашли там тела мужчины, женщины и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

Следователи установили, что подросток набросился на родителей и брата с ножом. После этого он еще несколько дней провел в квартире с трупами, а когда его родителей начали разыскивать, решил бежать.