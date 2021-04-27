Российский посол в Польше заявил о стремлении Варшавы разрушить двусторонние отношения

Польша сознательно стремится продвигать принцип "о России или плохо, или ничего". Об этом посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал во время интервью.

Польша сознательно стремится продвигать принцип "о России или плохо, или ничего". Об этом посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал во время интервью.

Дипломат выразил сожаление, что российско-польский диалог находится на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. По его мнению, переломный момент произошел в 2014 году.

"Проблема в том, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях", — заявил Андреев в ходе беседы с ТАСС.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что бывший посол США в Польше призвал уничтожить "Северный поток — 2".