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10:02   27 Апреля 2021
Политика

Российский посол в Польше заявил о стремлении Варшавы разрушить двусторонние отношения

Российский посол в Польше заявил о стремлении Варшавы разрушить двусторонние отношения

Польша сознательно стремится продвигать принцип "о России или плохо, или ничего". Об этом посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал во время интервью.

Дипломат выразил сожаление, что российско-польский диалог находится на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. По его мнению, переломный момент произошел в 2014 году.

"Проблема в том, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях", — заявил Андреев в ходе беседы с ТАСС.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что бывший посол США в Польше призвал уничтожить "Северный поток — 2".

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#польша #посол #андреев

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