9:56 27 Апреля 2021Общество
Россия может ограничить авиасообщение с Индией на этой неделе
Российский оперштаб может ограничить авиасообщение с Индией из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Там заболеваемость COVID-19 бьет все антирекорды.
Российский оперштаб может ограничить авиасообщение с Индией из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Там заболеваемость COVID-19 бьет все антирекорды.
По данным на 26 апреля, в Индии зафиксировано 350 тыс. новых случаев коронавируса. Пока что у ряда россиян есть возможность улететь в эту страну. Однако не исключено, что в ближайшее время такое направление для выходцев из РФ закроется до стабилизации ситуации на фоне пандемии коронавируса.