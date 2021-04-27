Россия может ограничить авиасообщение с Индией на этой неделе

Российский оперштаб может ограничить авиасообщение с Индией из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Там заболеваемость COVID-19 бьет все антирекорды.

Российский оперштаб может ограничить авиасообщение с Индией из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Там заболеваемость COVID-19 бьет все антирекорды.

По данным на 26 апреля, в Индии зафиксировано 350 тыс. новых случаев коронавируса. Пока что у ряда россиян есть возможность улететь в эту страну. Однако не исключено, что в ближайшее время такое направление для выходцев из РФ закроется до стабилизации ситуации на фоне пандемии коронавируса.