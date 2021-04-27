9:54 27 Апреля 2021Происшествия
Вдову скульптора Шустрова нашли мертвой в Петербурге
Тело молодой вдовы скульптора Романа Шустрова находилось в квартире. Мария Касьяненко не дожила до годовщины со дня смерти известного супруга.
Тело молодой вдовы скульптора Романа Шустрова находилось в квартире. Мария Касьяненко не дожила до годовщины со дня смерти известного супруга.
Шустров ушел из жизни 14 мая 2020 года в результате осложнений коронавирусной инфекции, сообщила родственница покойной в Facebook.
Пока неизвестно, что стало причиной гибели 35-летней женщины. По данным источника ФАН, она могла скончаться в результате тяжелого огнестрельного ранения. Рядом с телом Касьяненко правоохранители нашли пистолет бельгийской марки Browning.
Роман Шустров является создателем трех известных скульптур петербургских ангелов, которые расположены в Измайловском и Любашинском садах, а также на набережной реки Карповки.