Вдову скульптора Шустрова нашли мертвой в Петербурге

Тело молодой вдовы скульптора Романа Шустрова находилось в квартире. Мария Касьяненко не дожила до годовщины со дня смерти известного супруга.

Тело молодой вдовы скульптора Романа Шустрова находилось в квартире. Мария Касьяненко не дожила до годовщины со дня смерти известного супруга.

Шустров ушел из жизни 14 мая 2020 года в результате осложнений коронавирусной инфекции, сообщила родственница покойной в Facebook.

Пока неизвестно, что стало причиной гибели 35-летней женщины. По данным источника ФАН, она могла скончаться в результате тяжелого огнестрельного ранения. Рядом с телом Касьяненко правоохранители нашли пистолет бельгийской марки Browning.

Роман Шустров является создателем трех известных скульптур петербургских ангелов, которые расположены в Измайловском и Любашинском садах, а также на набережной реки Карповки.