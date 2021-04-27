Пентагон следит за действиями военных ВС РФ на границе с Украиной

Вашингтон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.

Вашингтон внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.

По словам Кирби, в Пентагоне видели отвод некоторых российских сил от границы Украины, однако выводы о том, что все завершилось, делать пока рано.

Ранее Минобороны РФ проинформировало о том, что российские войска, принимавшие непосредственное участие во внеплановой проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянного базирования. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о возвращении войск, задействованных в маневрах, в точки дислокации до 1 мая.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение, это не несет в себе никакой угрозы и никого не должно волновать.