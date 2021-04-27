Проигрывая 1:5 россияне в итоге победили со счетом 7:6.

Хоккеисты из РФ победили США в сверхрезультативном матче юниорского чемпионата мира, который стартовал 27 апреля. Поединок закончился со счетом 7:6 в пользу россиян.

Юниорская сборная России по хоккею начала выступление на первенстве планеты в США с победы над командой хозяев. По ходу встречи, прошедшей на стадионе "Комерика-центр", подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5.

Победу россиянам в овертайме принес бросок Никиты Чибрикова. Кроме того, заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Всеволод Гайдамак, а также оформившие по дублю Матвей Мичков и Иван Мирошниченко. В составе команды США забивали Райн Челси, Шон Беренс, Итан Страки, Саша Пастухов и дважды Дилан Люк. Чемпионат мира проходит с 27 апреля по 7 мая. Сборная России выступает в группе B.