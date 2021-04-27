9:14 27 Апреля 2021Общество
Более 900 тысяч доз "Спутника V" привезли в Подмосковье с начала прививочной кампании
Московская область получила 985 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" с начала прививочной кампании, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Московская область получила 985 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" с начала прививочной кампании, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Подмосковье продолжает получать новые партии российского препарата "Спутник V", так как вирус никуда не ушел и с ним нужно бороться. Прививка на данный момент является единственным надежным способом защититься от COVID-19, напомнила Стригункова.
Вакцину в Подмосковье может получить любой желающий абсолютно бесплатно. Жителям региона можно записаться на прививку через портал "Госуслуги", в МФЦ или поликлиниках. При себе необходимо иметь полис, СНИЛС и паспорт, сообщил телеканал "360".