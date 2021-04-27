Россия повторила рекорд по количеству безаварийных пусков космических ракет

Космический рекорд 30-летней установлен российскими космонавтами. За два с половиной года было проведено 58 безаварийных пусков космических ракет.

Космический рекорд 30-летней установлен российскими космонавтами. За два с половиной года было проведено 58 безаварийных пусков космических ракет.

Стартовавшая в понедельник ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками OneWeb стала 58-м успешным стартом. В истории современной российской космонавтики аналогичный рекорд по успешным космическим пускам был установлен лишь единожды в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

Последняя авария произошла в 2018 году, когда был прерван полет корабля "Союз МС-10" к МКС. Тогда произошел сбой при разделении ступеней пилотируемой ракеты "Союз-ФГ". Находившиеся на борту космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились на Землю благодаря системе аварийного спасения.

После того случая, Россия провела 27 успешных запусков с космодрома Байконур, 19 — с Плесецка, пять — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане, пишет РИА Новости.