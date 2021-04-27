Доктор Румянцев назвал главный урок чернобыльской катастрофы

Чернобыльская катастрофа показала, что государству необходимо больше вкладывать в развитие медицины и системы здравоохранения, заявил врач-онколог Александр Румянцев.

Чернобыльская катастрофа показала, что государству необходимо больше вкладывать в развитие медицины и системы здравоохранения, заявил врач-онколог Александр Румянцев.

Президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН почтил память ликвидаторов катастрофы на митинге в Воронцовском парке Москвы. Траурное мероприятие состоялось возле Памятного креста, установленного в честь погибших в Чернобыле 35 лет назад.

Румянцев участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По его признанию, он никогда не забудет минуты отчаяния, когда врачи пытались изо всех сил спасти пострадавших. Именно в тот момент, как считает врач, пришло понимание, что экономить на фундаментальной науке, на разработке технологий лечения, прогрессивных медикаментов нельзя.

"Знай мы больше о последствиях облучения, можно было бы спасти многих. Поэтому я настаиваю на том, чтобы увеличить расходы на здравоохранение как минимум вдвое, чтобы технологическое развитие медицины было опережающим", — сказал специалист, говоря о главном уроке Чернобыля.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате взрыва реактора на четвертом энергоблоке в атмосферу попала масса радиоактивных веществ.