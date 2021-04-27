IT-специалист Закарян рассказал об опасных для россиян функциях смартфона

Хакеры могут взломать смартфон за счет функционала устанавливаемого на него приложения, рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Хакеры могут взломать смартфон за счет функционала устанавливаемого на него приложения, рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Владельцу нужно внимательно проверять настройки телефона. Особенно это касается устройств на базе Android, ведь на них есть функция доступа к push-уведомлениям одного приложения к другим. Специалист в интервью агентству "Прайм" рекомендовал использовать двухфакторную авторизацию и не выбирать слишком простые пароли.

В качестве примера он напомнил о ситуации с приложением, которое обещало предоставить пользователям бесплатный доступ к Netflix. Однако по факту программа получала возможность пользоваться push-уведомлениями и переводила на фишинговый сайт.

Сервисы геолокации также могут стать причиной взлома смартфона. Поэтому для безопасности Закарян советует чаще эту функцию отключать.