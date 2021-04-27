Жителям РФ назвали преимущества вакцинации над перенесенным COVID-19

Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствия от перенесенного COVID-19. В чем преимущества вакцинации, объяснил директор больницы "РЖД-Медицина" Андрей Явися.

Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствия от перенесенного COVID-19. В чем преимущества вакцинации, объяснил директор больницы "РЖД-Медицина" Андрей Явися.

Побочные эффекты после вакцинации возникают редко и проходят в течение нескольких дней. Они проявляются в повышении температуры, неприятных ощущениях на месте укола, отметил Явися в беседе с РИА Новости.

Уменьшить риск осложнений при вакцинации можно с помощью соблюдения здорового образа жизни за неделю до и после прививки, отказа от тяжелых физических нагрузок, избегания стресса, переохлаждения и перегрева.

Из-за недостаточной информированности и влияния противников прививок многие продолжают отказываться от вакцинации. И хотя после инъекции есть риск заражения, болезнь протекает в легкой форме и при введении живых препаратов, отметил врач.