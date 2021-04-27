Пьяный житель Лермонтово взял ружье и разрядил обойму на участке соседа

Житель села Лермонтово Тамбовского района хотел отомстить своему соседу и начал стрелять по его дому. Об этом сообщило управление МВД России по Амурской области.

Житель села Лермонтово Тамбовского района хотел отомстить своему соседу и начал стрелять по его дому. Об этом сообщило управление МВД России по Амурской области.

Жители населенного пункта услышали грохот выстрелов. После этого они решили обратиться в органы полиции. Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили стрелка. Им оказался 45-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у стрелявшего оружие и боеприпасы.

Теперь стрелку грозит уголовное наказание. Ему выдвинуты обвинения по статьям "Умышленное уничтожение или повреждения имущества" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".