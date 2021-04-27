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6:22   27 Апреля 2021
Общество

Министерство науки Бразилии оценило безопасность "Спутника V"

Министерство науки Бразилии оценило безопасность "Спутника V"

Члены национальной технической комиссии по биобезопасности министерства науки, техники и инноваций Бразилии оценили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Ученые заявили, что вакцина, разработанная в России, безопасна для применения. Они одобрили ее коммерческое производство в стране.

Позже вопрос импорта "Спутника V" решался на заседании Бразильского национального агентства санитарного надзора Anvisa. Совет директоров регулятора проголосовал за отказ в выдаче разрешения на поставку российской вакцины, которую с начала месяца добиваются губернаторы 14 штатов Бразилии. Перед голосованием технические специалисты агентства заявили об отсутствии "недостающей информации" по препарату.

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#бразилия #вакцина #Спутник V

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