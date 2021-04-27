Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев завел аккаунт в TikTok

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался на отношение перевозчиков к пассажирам автобуса. Соответствующую тему он поднял на своей странице в соцсети TikTok.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался на отношение перевозчиков к пассажирам автобуса. Соответствующую тему он поднял на своей странице в соцсети TikTok.

Дегтярев посвятил свое первое видео в TikTok "скотскому отношению" перевозчиков к пассажирам общественного транспорта. На видео глава региона стоит на автобусной остановке вместе с жителями села Гаровка. Люди пожаловались ему на нерегулярный маршрут транспорта, а вчера они вовсе не дождались последнего автобуса.

"Я решил с вами подождать, вызвать сюда парочку чиновников. Хочу спросить и местную администрацию, и руководителей автобусов и маршрутов, и Минтранс: доколе такое отношение скотское будет к людям?" — заявляет Дегтярев на видео.

Глава региона пообещал разобраться в проблеме с общественным транспортом. Он согласился, что автобусов на маршруте действительно не хватает и почти все они забиты пассажирами.