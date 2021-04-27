Госдеп США поддержал стремление Украины изменить Минские соглашения

Приверженность Минским соглашением является единственным способом мирного разрешения ситуации в Донбассе. Соответствующее мнение высказали в Госдепе США.

Приверженность Минским соглашением является единственным способом мирного разрешения ситуации в Донбассе. Соответствующее мнение высказали в Госдепе США.

Таким образом американская сторона прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского внести коррективы в документ. Госдеп призвал Россию "выполнить взятые на себя обязательства" и проигнорировал регулярное несоблюдение Минских соглашений властями Украины.

"Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции", — приводит ТАСС сообщение американского ведомства.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее обвинил Киев в отсутствии стремления к мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Он отметил, что Зеленский отказывается проводить встречи с руководством ЛНР и ДНР, однако представители Донбасса открыты для диалога с ним.