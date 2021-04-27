Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:53   27 Апреля 2021
Политика

Бабиш не согласился с версией Земана по поводу взрыва склада во Врбетице

Бабиш не согласился с версией Земана по поводу взрыва склада во Врбетице

Единственной рабочей версией по инциденту во Врбетице является "атака иностранной разведки", заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом Милошем Земаном.

Глава республики в воскресенье сообщал, что в заявлении контрразведки нет аргументов в пользу того, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны агенты иностранных спецслужб. Как заявил Бабиш, в действительности прокуратура занимается изучением только лишь одной версии.

"А господин президент говорил о той, первоначальной версии, с которой полиция работала с 2014 года. Это была версия неудачной манипуляции (работников. — Прим. ред.) с вооружением на складе", — подчеркнул премьер-министр.

Бабиш также отметил, что он согласен с версией первого вице-премьера Яна Гамачека. Политик ранее заявлял, что происшествие во Врбетице связано с "передвижением по территории Чехии агентов иностранных спецслужб".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#чехия #милош земан #андрей бабиш #Врбетица

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров