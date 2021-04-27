Украина продолжает борьбу с советскими корнями даже через 30 лет после распада СССР. В этом противостоянии Киев часто не замечает, как вредит самим украинцам.

Украина продолжает борьбу с советскими корнями даже через 30 лет после распада СССР. В этом противостоянии Киев часто не замечает, как вредит самим украинцам.

Соответствующее мнение высказала шведская журналистка Юханна Мелен в материале для портала Sveriges Radio. Началом очередной ожесточенной борьбы с советским прошлым на Украине стали события 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот. Одним из способов отойти от СССР стала смена географических названий, однако далеко не все украинцы согласны с методами Киева.

Мелен побывала в селе Гороховское, расположенное в недалеко от украинской столицы. Пять лет назад населенный пункт носил название Петровское в честь народного комиссара Григория Петровского. Последний отвечал за проведение политики Иосифа Сталина в советской республике Украине. Однако теперь село называется в честь речки, о чем журналистке поведал один из местных жителей.

"Вся эта декоммунизация для меня, 77-летнего старика, полная ерунда. Только путает пожилого человека", — приводит слова украинца Федеральное агентство новостей.

Всего с момента начала декоммунизации свои названия поменяли десятки тысяч населенных пунктов, рассказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Организация неоднократно выступала с критикой властей из-за перекосов в одну и другую сторону.