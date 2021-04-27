Россия может выйти из Договора по открытому небу до конца мая

Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение российскому президенту Владимиру Путину, заявили в МИД РФ.

Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение российскому президенту Владимиру Путину, заявили в МИД РФ.

О законопроекте рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. После рассмотрения президентом, документ, по его словам, направят в Госдуму и Совет Федерации.

Договор по открытому небу, как отметил Гаврилов, находится на грани развала. Россия не собирается идти на односторонние уступки. Процедуры, которые предшествуют уведомлению о выходе из ДОН, должны быть завершены до конца мая нынешнего года, добавил глава делегации.