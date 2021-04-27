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4:12   27 Апреля 2021
Политика

Россия может выйти из Договора по открытому небу до конца мая

Россия может выйти из Договора по открытому небу до конца мая

Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение российскому президенту Владимиру Путину, заявили в МИД РФ.

О законопроекте рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. После рассмотрения президентом, документ, по его словам, направят в Госдуму и Совет Федерации.

Договор по открытому небу, как отметил Гаврилов, находится на грани развала. Россия не собирается идти на односторонние уступки. Процедуры, которые предшествуют уведомлению о выходе из ДОН, должны быть завершены до конца мая нынешнего года, добавил глава делегации.

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