Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:13   27 Апреля 2021
Общество

Минтранс предложил создать коридоры в аэропортах для привитых от COVID-19

Минтранс предложил создать коридоры в аэропортах для привитых от COVID-19

Минтранс РФ направил в аэропорты предложение о создании коридоров для привитых от COVID-19. Эту идею необходимо проработать, отметили в ведомстве.

Изначально такое предложение поступило в МИД РФ от посольства ОАЭ в Москве. Идею перенаправили в Росавиацию и Роспотребнадзор. Через коридоры будут проходить приезжие привитые от COVID-19 туристы, передают "Известия".

"Вопрос создания в аэропортах специальных коридоров для въезда пассажиров международных авиарейсов, прошедших вакцинацию от COVID-19, заслуживает внимания и требует проработки", — отметили в Минтрансе.

Минтранс оценил инициативу оснастить аэропорты специальными коридорами. Идею создания требуется обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Пока окончательного решения по этой теме не принимали, уточнили в ведомстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#аэропорт #минтранс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров