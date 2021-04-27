Минтранс предложил создать коридоры в аэропортах для привитых от COVID-19

Минтранс РФ направил в аэропорты предложение о создании коридоров для привитых от COVID-19. Эту идею необходимо проработать, отметили в ведомстве.

Минтранс РФ направил в аэропорты предложение о создании коридоров для привитых от COVID-19. Эту идею необходимо проработать, отметили в ведомстве.

Изначально такое предложение поступило в МИД РФ от посольства ОАЭ в Москве. Идею перенаправили в Росавиацию и Роспотребнадзор. Через коридоры будут проходить приезжие привитые от COVID-19 туристы, передают "Известия".

"Вопрос создания в аэропортах специальных коридоров для въезда пассажиров международных авиарейсов, прошедших вакцинацию от COVID-19, заслуживает внимания и требует проработки", — отметили в Минтрансе.

Минтранс оценил инициативу оснастить аэропорты специальными коридорами. Идею создания требуется обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Пока окончательного решения по этой теме не принимали, уточнили в ведомстве.