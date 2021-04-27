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2:30   27 Апреля 2021
Общество

Минтруд: средствами маткапитала распорядились более 60% семей с детьми

Минтруд: средствами маткапитала распорядились более 60% семей с детьми

Минтруд РФ подсчитал, сколько российских семей, получивших материнский капитал, потратили эти средства целиком. Сведения были опубликованы на сайте министерства 26 апреля.

Средствами материнского капитала, как сказано в отчете Минтруда, по состоянию на 1 января нынешнего года распорядились 6 535 894 семьи. Речь идет о 60,12% от общего числа владельцев государственных сертификатов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала, что обладателями маткапитала стали уже 11,1 млн российских семей. Она сослалась на сведения от 1 апреля 2021 года.

Программа по выдаче материнского капитала семьям, в которых родился второй ребенок, стартовала в России в 2007 году. С 1 января прошлого года на эту поддержку от государства также можно рассчитывать при рождении первого ребенка.

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#минтруд #маткапитал #материнский капитал

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