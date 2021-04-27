Минтруд: средствами маткапитала распорядились более 60% семей с детьми

Минтруд РФ подсчитал, сколько российских семей, получивших материнский капитал, потратили эти средства целиком. Сведения были опубликованы на сайте министерства 26 апреля.

Минтруд РФ подсчитал, сколько российских семей, получивших материнский капитал, потратили эти средства целиком. Сведения были опубликованы на сайте министерства 26 апреля.

Средствами материнского капитала, как сказано в отчете Минтруда, по состоянию на 1 января нынешнего года распорядились 6 535 894 семьи. Речь идет о 60,12% от общего числа владельцев государственных сертификатов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала, что обладателями маткапитала стали уже 11,1 млн российских семей. Она сослалась на сведения от 1 апреля 2021 года.

Программа по выдаче материнского капитала семьям, в которых родился второй ребенок, стартовала в России в 2007 году. С 1 января прошлого года на эту поддержку от государства также можно рассчитывать при рождении первого ребенка.