Минтруд: средствами маткапитала распорядились более 60% семей с детьми
Минтруд РФ подсчитал, сколько российских семей, получивших материнский капитал, потратили эти средства целиком. Сведения были опубликованы на сайте министерства 26 апреля.
Средствами материнского капитала, как сказано в отчете Минтруда, по состоянию на 1 января нынешнего года распорядились 6 535 894 семьи. Речь идет о 60,12% от общего числа владельцев государственных сертификатов.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала, что обладателями маткапитала стали уже 11,1 млн российских семей. Она сослалась на сведения от 1 апреля 2021 года.
Программа по выдаче материнского капитала семьям, в которых родился второй ребенок, стартовала в России в 2007 году. С 1 января прошлого года на эту поддержку от государства также можно рассчитывать при рождении первого ребенка.