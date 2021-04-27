Пушков объяснил низкий интерес к премии "Оскар"

Премия "Оскар" уже не та, что была раньше, а новые тенденции понизили интерес к ней. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков.

Премия "Оскар" уже не та, что была раньше, а новые тенденции понизили интерес к ней. Такого мнения придерживается российский сенатор Алексей Пушков.

По последним данным, трансляцию на канале ABC смотрело чуть менее 10 млн человек. Для сравнения, в прошлом году зрителями "Оскара" стали почти 24 млн. Отмечается, что с каждым годом церемонию смотрит все меньше людей.

Пушков выразил мнение, что к падению рейтингов привело стремление нынешних организаторов подогнать ее под современные рамки политкорректности. Так например, введены обязательные квоты для актеров из числа меньшинств. Это, по его мнению, стало причиной падения общего уровня американского кино.