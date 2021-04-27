CNN: визит госсекретаря США Блинкена на Украину планируется в мае

Госсекретарь США Энтони Блинкен может в мае приехать с визитом в Украину. Такое заявление сделал канал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен может в мае приехать с визитом в Украину. Такое заявление сделал канал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Сообщается, что политик будет отправлен в Киев до встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как передает CNN, визит Блинкена сопутствует "снижению волнения" Украины на фоне вероятной встречи глав двух стран.

"Тот факт, что администрация Байдена за несколько недель до потенциальной встречи может отправить своего главного дипломата на Украину, даст четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника", — сообщает телеканал.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден могут провести встречу в рамках этого лета. Однако точная дата на данный момент не определена, как и страна, в которой будет происходить визит.