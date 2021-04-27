Пушков с печальной иронией ответил на заявление США об отношениях с Россией

Слова американского руководства о стремлении к нормализации отношений с Россией без применения санкций призваны завести мировую общественность в заблуждение.

Слова американского руководства о стремлении к нормализации отношений с Россией без применения санкций призваны завести мировую общественность в заблуждение.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о желании США сократить градус напряжения в отношениях с Москвой. В связи с этим власти признают, что санкции — не единственный инструмент реализации диалога.

Член Совфеда России Алексей Пушков с печальной иронией прокомментировал слова Вашингтона. По его словам, действительно помимо ограничений американское правительство активно использует против РФ политику угроз расширения санкций и размещения систем противоракетной обороны в Польше и Румынии.

"(Также. — Прим. ред.) регулярная отправка военных судов в Черное море, высылка российских дипломатов, горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии... и много чего другого. Так что — да: санкции — не единственный инструмент", — сказано в сообщении спикера в Telegram-канале.

В настоящее время США и Россия работают над организацией встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Окончательные сроки еще не подтверждены, уточнила Псаки.