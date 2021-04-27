Глава Российского экологического общества поддержал план по реализации РОП

Вице-премьер Виктория Абрамченко 26 апреля поддержала план по реализации расширенной ответственности производителей (РОП) в области утилизации.

Вице-премьер Виктория Абрамченко 26 апреля поддержала план по реализации расширенной ответственности производителей (РОП) в области утилизации.

Согласно постановлению, производители продукции будут отвечать за ликвидацию упаковочных изделий. План РОП не включает в себя налоговые затраты жителей, подчеркнула Абрамченко.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов назвал эти меры взвешенными и необходимыми. Он заявил, что это качественный шаг вперед, пишет 360tv.ru.

"Отмечу очень важный момент — социально значимый: это недопустимость финансовой нагрузки на граждан", — сказал Исмаилов.

Множество спекуляций на эту тему будут закрыты после принятия плана. Принятие дорожной карты Российское экономическое общество полностью одобряет, подытожил Исмаилов.