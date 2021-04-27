Германия признала отсутствие разумной альтернативы диалогу с Россией

Возможности выбрать собеседника на международной арене, диалог с которым по уровню эффективности превосходил бы Россию, нет. Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Возможности выбрать собеседника на международной арене, диалог с которым по уровню эффективности превосходил бы Россию, нет. Об этом заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Таким образом глава ведомства отреагировал на американскую инициативу провести очные переговоры с Москвой на высшем уровне. Стабилизация отношений между США и Россией идет на пользу не только для участников противостояния, но и для остальных стран.

"Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы", — уточнил политик.

Сейчас Вашингтон и Москва изучают возможность встречи лидеров государств Джозефа Байдена и Владимира Путина. Вопросом занимаются представители правительств, в перспективе переговоры состоятся в летнее время. Однако точные сроки еще не подтверждены.