Американец арестован за незаконное проникновение на территорию Капитолия

Полиция Капитолия задержала 22-летнего мужчину, который пытался проникнуть на запретную территорию Капитолия, передает страница правоохранительных органов в соцсети.

Полиция Капитолия задержала 22-летнего мужчину, который пытался проникнуть на запретную территорию Капитолия, передает страница правоохранительных органов в соцсети.

Правоохранители задержали Марка Бошампа из штата Вирджиния. Автомобиль нарушителя был обнаружен в районе мемориала в честь Авраама Линкольна, где была запрещена парковка.

"Мужчина задержан сегодня [в воскресенье] во второй половине дня за проникновение на находящуюся за ограждением территорию", — следует из сообщения правоохранительных органов на странице в Twitter.

По данному происшествию начали вести расследование. В органах полиции предварительно сделали выводы, что это был единичный инцидент.