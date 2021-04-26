ООН высоко отметила роль России в ликвидации последствий аварии в Чернобыле

Россия, Украина и Белоруссия проделали большую работу по ликвидации последствий чернобыльской аварии. С таким заявлением выступил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Россия, Украина и Белоруссия проделали большую работу по ликвидации последствий чернобыльской аварии. С таким заявлением выступил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Также он подчеркнул большой вклад ученых, которые проделали анализ обстоятельств трагедии и представили важные для дальнейшего изучения сведения. Такая последовательная работа с материалом, в свою очередь, позже послужила основой для планирования действий при чрезвычайных ситуациях.

"Эта годовщина повод отметить усилия по восстановлению, предпринятые правительствами Белоруссии, Российской Федерации и Украины", — следует из заявления Гутерреша.

По словам генсека, последствия аварии на чернобыльской станции удалось сдержать благодаря действиям правительств. Также немалую роль сыграли научное и гражданское общества.