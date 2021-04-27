Сатановский уверен, что российско-иранские отношения не пострадают из-за утечек

Недавно сказанные иранским министром иностранных дел Мохаммадом-Джавадом Зарифом слова о том, что Москва якобы пыталась помешать заключению «ядерной сделки» не были предназначены для СМИ, поэтому их не стоит воспринимать всерьез.

Недавно сказанные иранским министром иностранных дел Мохаммадом-Джавадом Зарифом слова о том, что Москва якобы пыталась помешать заключению «ядерной сделки» не были предназначены для СМИ, поэтому их не стоит воспринимать всерьез.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, который уверен, что подобные частные высказывания, даже если они «утекли» в средства массовой информации, не испортят хороших отношений, которые связывают Москву и Тегеран.

«Главы МИД не всегда говорят то, о чем думают. Министр Зариф в тот момент даже не думал, что эта запись будет обнародована. Такие утечки отражают лишь внутренние иранские разборки, а не реальное отношение к России», — считает политолог.

При этом Сатановский напомнил, что в 2015 году Российская Федерация наряду с другими странами-посредниками и самим Ираном приложила все усилия, чтобы сделка по иранскому мирному атому была заключена и не был реализован вполне возможный на тот момент военный сценарий

«Москва в принципе не могла препятствовать заключению ядерной сделки, поскольку сама заинтересована в нераспространении ядерного оружия, как и остальные ядерные державы мира», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на какие-то изменения в российско-иранских отношений в обозримом будущем могут повлиять разве что геополитические причины, но не подобные утечки неосторожных и приватных слов, даже если эти слова были произнесены высокопоставленными чиновниками.