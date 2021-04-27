Погребинский не видит возможности реальной встречи президентов РФ и Украины

Президент России Владимир Путин, выразив готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве, говорил о «любом удобном времени», не упомянув об «удобном месте».

Президент России Владимир Путин, выразив готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве, говорил о «любом удобном времени», не упомянув об «удобном месте».

На эту деталь обратил внимание украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который считает невозможной встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Москве.

«Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву, — уверенно заявил эксперт. — Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет».

При этом Михаил Погребинский добавил, что, если бы встреча двух лидеров в Москве все же состоялась, это было бы хорошо, хотя и выглядела бы достаточно странно, как «саммит Слона и Моськи». Эта встреча была бы весьма полезно и для президентов Украины и России, и для обеих стран.

Но в этом случае Владимир Зеленский оказался бы в трудном положении, отметил украинский эксперт.

«Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь – о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты все русские школы, и будто никто не нападает на украинскую православную церковь, при том, что это происходит постоянно», — заключил Погребинский.

Напомним, на минувшей неделе украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, предложив ему провести переговоры по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе, встретившись на территории этого региона.

В ответ российский лидер заявил, что переговоры о прекращении войны в Донбассе Зеленскому следует проводить напрямую с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. При этом Владимир Путин пригласил президента Украины посетить Москву и обсудить двусторонние отношения.