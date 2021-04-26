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22:57   26 Апреля 2021
Политика

Сотрудник посольства Украины в Москве Дереза признан персоной нон грата в РФ

Сотрудник посольства Украины в Москве Дереза признан персоной нон грата в РФ

Россия объявила персоной нон грата дипломата при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу. Такое заявление сделали в МИД РФ.

Решение было принято в ответ на аналогичные действия Киева. Дипломат обязан покинуть территорию России до 1 мая.

"На основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России", — следует из сообщения МИД РФ.

В министерстве добавили, что российская сторона может принять дополнительные меры в случае продолжения недружественных действий со стороны Киева. Они могут коснуться украинских посольств, генконсульств и консульств в России.

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#россия #украина #сергей дерезу

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