"Будут расплачиваться": Мухин предрек исчезновение ФБК с политической карты России
Приостановка деятельности штабов блогера Алексея Навального может ознаменовать конец всех структур блогера, заявил политолог Алексей Мухин.
Предварительное судебное заседание по делу о признании ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и его подведомственных структур экстремистскими организациями состоялось в Москве. Решение будет вынесено позже. Под запрет могут попасть аккаунты организаций в соцсетях и YouTube-канал "Навальный Live".
Волонтеры на фоне истории с экстремизмом и прекращения деятельности штабов могут отказаться от сотрудничества с такими НКО. Реструктуризация или переформатирование работы не помогут изменить их решение. Виноватой стороной здесь, по мнению Мухина, выступает исключительно руководство ФБК.
"Они заигрались, окончательно потеряв чувство реальности и выйдя из правового поля очень давно. Сейчас они расплачиваются за это. Можно сколько угодно плакать по волонтерам, по сторонникам Навального, но эти люди не просто какие-то глупые хомяки, они сделали свой выбор, и сейчас они будут расплачиваться", — подчеркнул политолог.
Нынешние обстоятельства, как отметил Мухин, способны привести к разрушению всех организаций Навального. Россияне не придадут этим событиям большого значения.
"Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет с политической карты России", — уверен политолог.
Волков и другие руководители ФБК, по данным Федерального агентства новостей, сейчас находятся в Европе. Их деятельность сводится к участию в прямых эфирах и сборах пожертвований с подписчиков.