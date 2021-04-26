"Будут расплачиваться": Мухин предрек исчезновение ФБК с политической карты России

Приостановка деятельности штабов блогера Алексея Навального может ознаменовать конец всех структур блогера, заявил политолог Алексей Мухин.

Приостановка деятельности штабов блогера Алексея Навального может ознаменовать конец всех структур блогера, заявил политолог Алексей Мухин.

Предварительное судебное заседание по делу о признании ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и его подведомственных структур экстремистскими организациями состоялось в Москве. Решение будет вынесено позже. Под запрет могут попасть аккаунты организаций в соцсетях и YouTube-канал "Навальный Live".

Волонтеры на фоне истории с экстремизмом и прекращения деятельности штабов могут отказаться от сотрудничества с такими НКО. Реструктуризация или переформатирование работы не помогут изменить их решение. Виноватой стороной здесь, по мнению Мухина, выступает исключительно руководство ФБК.

"Они заигрались, окончательно потеряв чувство реальности и выйдя из правового поля очень давно. Сейчас они расплачиваются за это. Можно сколько угодно плакать по волонтерам, по сторонникам Навального, но эти люди не просто какие-то глупые хомяки, они сделали свой выбор, и сейчас они будут расплачиваться", — подчеркнул политолог.

Нынешние обстоятельства, как отметил Мухин, способны привести к разрушению всех организаций Навального. Россияне не придадут этим событиям большого значения.

"Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет с политической карты России", — уверен политолог.

Волков и другие руководители ФБК, по данным Федерального агентства новостей, сейчас находятся в Европе. Их деятельность сводится к участию в прямых эфирах и сборах пожертвований с подписчиков.