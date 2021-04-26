Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:09   26 Апреля 2021
Политика

Глава ЛНР объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом

Глава ЛНР объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира, именно так объясняется его отказ идти на прямые переговоры с лидерами республик Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Киев должен вести диалог с Донецком и Луганском, если действительно хочет мира в Донбассе, заявлял президент России Владимир Путин. Но украинский лидер отказался проводить переговоры, назвав при этом жителей ЛДНР "террористами".

Пасечник отметил, что у киевского режима за семь лет конфликта появилось только желание переписать подписанные им Минские соглашения, но не выполнять их. Он также подчеркнул, что "по-прежнему готов к диалогу, любым удобным способом, хоть очно на линии соприкосновения, хоть по видеосвязи".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#днр #лнр #владимир зеленский #леонид пасечник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров