Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира, именно так объясняется его отказ идти на прямые переговоры с лидерами республик Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира, именно так объясняется его отказ идти на прямые переговоры с лидерами республик Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Киев должен вести диалог с Донецком и Луганском, если действительно хочет мира в Донбассе, заявлял президент России Владимир Путин. Но украинский лидер отказался проводить переговоры, назвав при этом жителей ЛДНР "террористами".

Пасечник отметил, что у киевского режима за семь лет конфликта появилось только желание переписать подписанные им Минские соглашения, но не выполнять их. Он также подчеркнул, что "по-прежнему готов к диалогу, любым удобным способом, хоть очно на линии соприкосновения, хоть по видеосвязи".