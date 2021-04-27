Сатановский: совершенно непонятно, на что, в случае войны, надеется Киев

Многие страны Запада внимательно следили за прошедшими в апреле в России военными учениями, в ходе которых войска Западного и Южного военных округов отрабатывали переброску по направлениям, которые могут стать стратегическими в случае настоящей войны.

Многие страны Запада внимательно следили за прошедшими в апреле в России масштабными военными учениями, в ходе которых войска Западного и Южного военных округов отрабатывали переброску по направлениям, которые могут стать стратегическими в случае настоящей войны.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, который отмечает странную реакцию Швеции на окончание учений.

В Стокгольме заявили, что все происходящее в ЮВО и ЗВО было «страшной хитростью», так как вся военная техника, участвовавшая в маневрах, якобы осталась там, куда была завезена. А это, по мнению шведских аналитиков, значит, что Россия может в любой момент вернуть распущенный пока по местам дислоцирования личный состав, и развернуть войска.

Комментируя эти страх шведов, Сатановский отмечает, что у них это, видимо как-то связано с генетической памятью.

«Они в последний раз когда воевали? Кстати, именно с Россией. И чем тогда у них все кончилось? Сначала, под Полтавой, в результате украинского похода, перестали быть великой военной державой, потом Финляндию потеряли…», — напоминает президент «Института Ближнего Востока».

Также эксперт добавил, что, в Швеции возможно об этом забыли, но военная техника требует регулярного профессионального обслуживания, да и для армии не бывает лишних репетиций. Учения позволяют выявить все недочеты и узкие места, проверить личный и командный состав, отладить логистику, чтобы в нужный час все произошло «без особых затыков».

К тому же военные учения проводит не одна Россия, подчеркнул Сатановский, но только она делает это на своей территории.

«А все вместе взятые болельщики Украины (проводят военные учения) на чужой территории, причем у наших границ, но у каждого свои привычки», — напоминает эксперт.

Также Сатановский отмечает, что с точки зрения вероятного противника России (а НАТО, по его словам, для России даже не «вероятный», а самый настоящий, реальный противник) наилучший вариант заключается в том, что они к войне подготовятся, а Москва пошлет свои войска напролом и услужливо даст возможность их разгромить с максимальными потерями.

Но даже в этом сценарии, совершенно не понятно, на что рассчитывает Киев, удивляется политолог.

«Такого сочетания наглости, самоуверенности, бахвальства и несусветной, непроходимой глупости, как демонстрируют украинские начальники, мир еще не видел. И они все время нарываются, и нарываются, и, судя по всему, нарвутся, хотя все, что нужно понимать, давно обозначено и им, и их спонсорам», — пишет Сатановский.

Киевская власть, по его мнению, возможно до сих пор живет в иллюзорном мире и верит, что «в случае чего» за нее плечом к плечу встанут страны Североатлантического Альянса, чтобы объединенными силами «жахнуть по России». Но при этом уже даже Польша догадалась, кого имел в виду президент РФ Владимир Путин, говоря о Шерхане и его шакалах, и эта догадка Варшаву не обрадовала. Но нет уверенности, что смысл сказанного дошел и до представителей украинской власти, которые живут в каком-то собственном мире, заключил Евгений Сатановский.