Общественник Манукян: смерть президента Чада была выгодна Франции

Представитель Общественной палаты РФ Вадим Манукян оценил возможность причастности Франции к гибели президента Чада Идриса Деби.

Представитель Общественной палаты РФ Вадим Манукян оценил возможность причастности Франции к гибели президента Чада Идриса Деби.

Генерал чадской армии Азем Бермандоа Агуна подтвердил информацию о смерти Деби на передовой. Переизбранный президент после объявления результатов выборов отправился в зону боевых действий, чтобы поддержать солдат. Однако погиб от рук членов военно-политической группировки "Фронт перемен и согласия в Чаде". Манукян допустил, что покушение на жизнь лидера республики могло быть организовано при участии Парижа.

"В дестабилизации обстановки на африканском континенте Франция может найти свою выгоду", — сказал эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Генерал-лейтенант Махамат Идрис Деби, который является сыном покойного президента Чада, ранее возглавил переходный военный совет, передает сайт 360tv.ru.