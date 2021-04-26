20:57 26 Апреля 2021Происшествия
Силовики задержали в Москве экс-председателя банка за хищение 1 млрд рублей
Столичные правоохранители задержали бывшего руководителя коммерческого банка и его заместителя по подозрению в хищении более 1 миллиарда рублей.
Столичные правоохранители задержали бывшего руководителя коммерческого банка и его заместителя по подозрению в хищении более 1 миллиарда рублей.
Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в хищении крупной суммы.
По данным следствия, обвиняемые выводили деньги клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате этих действий они "заработали" более миллиарда рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Оперативники провели более 20 обысков. Оба фигуранта заключены под стражу.