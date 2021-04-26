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20:57   26 Апреля 2021
Происшествия

Силовики задержали в Москве экс-председателя банка за хищение 1 млрд рублей

Силовики задержали в Москве экс-председателя банка за хищение 1 млрд рублей

Столичные правоохранители задержали бывшего руководителя коммерческого банка и его заместителя по подозрению в хищении более 1 миллиарда рублей.

Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в хищении крупной суммы.

По данным следствия, обвиняемые выводили деньги клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате этих действий они "заработали" более миллиарда рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Оперативники провели более 20 обысков. Оба фигуранта заключены под стражу.

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#арест #банк #мошенники

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